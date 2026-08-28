Чаша со святой водой едва не убила ребёнка прямо в церкви

Шестилетняя девочка получила тяжёлую травму после того, как в церкви итальянского города Тринитаполи на неё упала мраморная чаша со святой водой. Ребёнка экстренно прооперировали в поликлинике Бари. Об этом пишет газета Today.

Инцидент произошёл вечером 25 августа. По предварительной реконструкции, девочка схватилась за край чаши, после чего конструкция упала и придавила её. Сначала пострадавшую доставили в больницу Барлетты, откуда из-за тяжести состояния перевели в Бари.

Обследование выявило разрыв в области разветвления аорты с повреждением общих подвздошных артерий. В поликлинике Бари такую травму назвали крайне редкой для детей.

Для лечения собрали многопрофильную команду специалистов. Во время примерно двухчасовой операции врачи установили три эндопротеза — один в области аорты и ещё два в подвздошных артериях, что позволило избежать открытого вмешательства.

Сейчас ребёнок находится в отделении сосудистой хирургии. Девочка в сознании и самостоятельно ест, послеоперационное восстановление проходит хорошо, однако прогноз пока остаётся осторожным. По данным итальянских СМИ, угрозы её жизни сейчас нет.

В июне российские врачи также провели сложную операцию ребёнку после тяжёлой травмы: Life.ru рассказывал, как ростовские хирурги извлекли из шеи девочки 14-сантиметровую ветку, прошедшую в нескольких миллиметрах от крупных сосудов. Медикам удалось удалить инородное тело без повреждения жизненно важных органов.