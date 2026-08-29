В Калифорнии совершили крупнейшую кражу пива, угнав фуру с 18 тоннами пенного

В Калифорнии ищут грузовик с 18 тоннами пива Pabst Blue Ribbon, который исчез в городе Монтклер. По данным производителя, фура перевозила более 50 тыс. банок — такой объём в компании назвали потенциально крупнейшей кражей пива.

Pabst решила не ограничиваться обращением в полицию и устроила публичные поиски пропавшего груза. В соцсетях производитель предложил угонщику вернуть транспорт и всю партию без каких-либо последствий, одновременно «запустив» обратный отсчёт на 18 дней и 44 минуты.

«Вниманию вора: мы не виним тебя за то, что ты хочешь похвастаться перед друзьями, сколько у тебя PBR, просто хотели бы, чтобы ты добыл его честным путём. Компания Pabst официально запускает обратный отсчёт — у тебя есть ровно 18 дней и 44 минуты, чтобы вернуть наш грузовик, без лишних вопросов. До истечения этого срока мы будем предлагать вознаграждение любому, кто поможет нам разгадать эту загадку. P.S. Это правда, и мы настроены крайне серьёзно», — говорится в сообщении.

Компания также пообещала вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение грузовика. Позже Pabst сообщила, что фуру пока не нашли. Представители бренда попросили пользователей фотографировать её, если она попадётся им на глаза, и передавать сведения компании.

Производитель подтвердил Eyewitness News, что сотрудничает с местными правоохранительными органами. В Pabst также отдельно напомнили о необходимости хранить пиво правильно — теперь это касается и похищенной партии, так как «пиво становится теплее, а след — всё холоднее».

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс после выступления в Огайо решил встать за стойку бара в Цинциннати Price Hill Chili, где налил посетителям пиво, а затем принялся раздавать хот-доги. На кадрах было видно, как он заходит за барную стойку и обращается к собравшимся с предложением налить им пива. В заведении в тот момент находились около 250 человек.