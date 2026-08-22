Вэнс после выступления в Огайо раздавал пиво и хот-доги посетителям в баре

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после выступления в Огайо устроил короткий неофициальный эпизод в одном из заведений Цинциннати. Он встал за стойку Price Hill Chili, налил посетителям пиво, а затем принялся раздавать хот-доги.

В Цинциннати Вэнс приехал в рамках поездки по штату, где он родился. Главным мероприятием стало выступление на сталелитейном предприятии Cleveland-Cliffs в Миддлтауне. Там политик объявил о крупном федеральном финансировании завода.

После выступления вице-президент отправился в Price Hill Chili. На опубликованных Fox News кадрах видно, как он заходит за барную стойку и обращается к собравшимся с предложением налить им пива. В заведении в тот момент находились около 250 человек. После напитков Вэнс занялся едой — раздавал посетителям местные хот-доги «Кони-Айленд». Вместе с ним перед гостями появился кандидат в Конгресс Эрик Конрой.

В самом заведении Вэнс вспомнил, что уже посещал его около трёх лет назад. На этот раз его пребывание оказалось недолгим: примерно через 15 минут он покинул помещение под аплодисменты и просьбы об автографах. Поездка началась для вице-президента с визита в кондитерскую Central Pastry в центре Миддлтауна. Днём после выступления в меню появился чили, а в Price Hill Chili — пиво и хот-доги.

Ранее Джей ди Вэнс зашёл в местную булочную и купил пончик. Сотрудницы заведения обратили внимание на то, что политик заметно похудел, и спросили его о причине. По его словам, всё дело в выпечке в Вашингтоне. Во время поездки вице-президент также посетил сталелитейный завод. Ранее на этом предприятии работал его дед.