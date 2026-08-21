Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал снижение веса с выпечкой в Вашингтоне. Он рассказал об этом во время поездки в родной город в штате Огайо.

Вэнс зашёл в местную булочную и купил пончик. Сотрудницы заведения обратили внимание на то, что политик заметно похудел, и спросили его о причине.

«И я ответил, что в конечном итоге дело в выпечке в Вашингтоне», — сказал Вэнс своим сторонникам.

Во время поездки вице-президент также посетил сталелитейный завод. Ранее на этом предприятии работал его дед. Вэнс выступил там перед жителями штата.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от главаря киевского руководства Владимира Зеленского прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума и связанные с ним иностранные танкеры. Он озвучил требование во время телефонного разговора 31 июля. После беседы Украина остановила удары по судам возле терминала КТК под Новороссийском. Договорённость не затронула корабли под украинскими санкциями и суда с российскими грузами. Вашингтон опасался последствий для нефтяного рынка и американских компаний «Шеврон» и «Эксонмобил».