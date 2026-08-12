Вэнс одним звонком Зеленскому остановил украинские удары по КТК
FT: Вэнс лично потребовал от Зеленского прекратить атаки на объекты КТК
Обложка © Gettyimages / WPA Pool, © Wikipedia / Emily J. Higgins
Украина прекратила атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и связанные с ним иностранные танкеры после требования Вашингтона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.
Требование Владимиру Зеленскому лично передал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время телефонного разговора 31 июля. По данным газеты, с тех пор атак на суда возле терминала КТК под Новороссийском не зафиксировано.
Киев согласился не наносить удары по объектам консорциума и кораблям под иностранными флагами. Исключение предусмотрено для судов, находящихся под украинскими санкциями или перевозящих российскую нефть и другие грузы из РФ.
Вашингтон опасался, что действия Украины дестабилизируют мировой рынок и навредят американскому бизнесу. Долями в КТК владеют Chevron и ExxonMobil, которые также участвуют в разработке месторождений в Казахстане.
В июле атаки сорвали до 20% запланированных отгрузок консорциума. В частности, 17 июля два беспилотника повредили зафрахтованный ExxonMobil танкер Nordic Zenith, ожидавший загрузки у терминала.
Украинский чиновник заявил FT, что Киев «внимательно прислушивается» к американским партнёрам. Другой источник связал уступку с желанием Украины получить лицензию США на выпуск ракет-перехватчиков Patriot и закупить несколько сотен боеприпасов до зимы.
Офисы Вэнса и Зеленского не прокомментировали публикацию. От комментариев также отказались КТК, Chevron и ExxonMobil.
Напомним, ранее Life.ru писал, что президента США Дональд Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на производство ракет для Patriot. Американский лидер объяснил сомнения риском утечки передовых военных технологий.
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