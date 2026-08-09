Вэнс и Моди обсудили расширение сотрудничества Индии и США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонную беседу с вице-президентом Соединённых Штатов Джей Ди Вэнсом. Глава индийского кабмина сообщил в социальной сети X, что в ходе разговора стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего партнёрства по ряду стратегических направлений. Моди также поздравил Вэнса с рождением сына.

Как уточняет The Times of India, в центре переговоров оказались вопросы сотрудничества в сферах торговли, обороны, технологий, энергетической безопасности и добычи полезных ископаемых. Политики также обменялись мнениями по актуальным глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Авторы материала связывает данные переговоры с решением верхней палаты Конгресса США, принятым накануне. Сенат одобрил законопроект, который вводит 100-процентные пошлины на закупку российской нефти для пяти стран, включая Индию. В СМИ этот пакет уже окрестили «адскими санкциями». Документ также может предоставить американскому лидеру полномочия вводить аналогичные пошлины и в отношении других покупателей российских энергоресурсов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала законопроект сената США об ужесточении санкций против России. Она призвала Вашингтон и Брюссель действовать сообща и усиливать давление на российские доходы. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил главе Еврокомиссии, заявив, что ей следовало бы уделять больше внимания внутренним проблемам ЕС, а не призывать к усилению давления на Россию.