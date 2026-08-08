Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сосредоточена на поддержке Киева и новых санкциях против Москвы, проблемы самой Европы её не волнуют. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Поводом для его заявления стала позиция главы ЕК по украинскому конфликту и дальнейшему давлению на Россию. Медведев также заявил, что Москва, несмотря на заявления фон дер Ляйен, добьётся своих целей.

«Это значит, что ей плевать на Европу: для нее важны лишь бандеровская клика и санкции. Ведь у ЕС дела идут просто отлично, правда?» — написал зампред Совбеза.

В публикации Медведев резко высказался в адрес председателя Еврокомиссии и заявил: «Что бы ни болтала эта безумная гинекологиня, Россия непременно победит!»

Ранее фон дер Ляйен поддержала законопроект сената США об ужесточении санкций против России. Она призвала Вашингтон и Брюссель действовать сообща и усиливать давление на российские доходы. Медведев тогда также ответил главе Еврокомиссии, заявив, что ей следовало бы уделять больше внимания внутренним проблемам ЕС, а не призывать к усилению давления на Россию.