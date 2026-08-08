Фон дер Ляйен обрадовалась новым санкциям США и призвала ударить по доходам России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала принятый сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России. В соцсети X она призвала Вашингтон и Брюссель действовать сообща и усиливать давление на доходы Москвы.

«С помощью жёстких, взаимодополняющих санкций Европа и Соединённые Штаты смогут ещё раз показать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща», — написала глава ЕК.

Инициатива разрабатывалась при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Она предусматривает пошлины до 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Отдельно документ позволяет вводить тарифы до 500% на импорт из России в США. Для государств, на которые приходится менее 15% годового экспорта российского газа, предусмотрены исключения при условии сокращения закупок.

Российские власти неоднократно заявляли, что экономика страны адаптировалась к западным ограничениям, а санкционная политика не достигла поставленных целей.

В июле обсуждаемый в США санкционный проект уже заметно смягчили по сравнению с первоначальной версией. Как писал Life.ru, ставку для крупнейших покупателей российских нефти и газа снизили с предложенных ранее 500% до 100%. Под ограничения в первую очередь могут попасть крупнейшие импортёры энергоресурсов из РФ, в том числе Китай и Индия.