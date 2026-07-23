Фон дер Ляйен: ЕС на год заморозит пересмотр потолка цен на нефть РФ

Еврокомиссия намерена на год приостановить механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после согласования 21-го пакета санкций против России.

По словам фон дер Ляйен, новые ограничения также впервые затронут суда, которые, как утверждают в Евросоюзе, оказывают содействие так называемому российскому «теневому флоту».

Сейчас страны G7, Евросоюз и Австралия применяют механизм потолка цен на российскую нефть. Он запрещает западным компаниям предоставлять услуги по транспортировке и страхованию нефти, если она продается выше установленного лимита. Ранее этот механизм предусматривал регулярный пересмотр в зависимости от мировых цен на нефть.

Напомним, послы стран ЕС наконец пришли к компромиссу по многострадальному 21-му пакету антироссийских ограничений, вокруг которого прежде кипели ожесточённые споры. Впрочем, формального утверждения документа на данный момент не состоялось, однако уже известно, что ЕС пошёл на уступки Греции и отказался от полного запрета на морские перевозки российского СПГ.