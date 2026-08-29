Хотел отдать замуж в 9 лет: Россиянка с дочкой сбежала от мужа во время авиаударов по Ирану

Петербурженка Галина Мобарханкасма вместе с шестилетней дочерью смогла покинуть Иран после почти двух лет вынужденного пребывания в Тегеране. Возможность для побега появилась во время авиаударов по иранской столице.

Бывший муж женщины Али запрещал вывозить ребёнка из страны и угрожал выдать девочку замуж после достижения девятилетнего возраста. В России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в сексуальном насилии над собственной дочерью.

Воспользоваться шансом на отъезд Галине удалось в июне. Она рассказала, что во время ударов по Тегерану она забрала девочку из дома, где они скрывались от экс-супруга, после чего местные жители помогли им добраться до судна, вывозившего людей из зоны обстрелов.

Далее мать и ребёнок морем добрались до Турции. Там при содействии российского посольства им оформили необходимые документы, после чего семья вылетела в Санкт-Петербург.

Дома их встретила старшая дочь Галины. Сейчас женщина вновь занимается косметологическим бизнесом, готовит Дашу к школе и намерена помогать оказавшимся в похожем положении женщинам. В организации возвращения также участвовали фонды «От сердца к сердцу» и «Гармония жизни».

Ранее жительница Санкт-Петербурга Галина Мобарханкасма рассказывала, что почти два года пряталась с дочерью в Тегеране от её отца-иранца, который, по словам женщины, собирался выдать девочку замуж после девятилетия. Галина утверждала, что после брака мужчина стал вести себя агрессивно, а позднее начал проявлять сексуальный интерес к ребёнку.