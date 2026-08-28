«Интимный террор» под камерами: Женщина отравила мужа-абьюзера коктейлем с наркотиками

В Нидерландах 34-летнюю женщину обвинили в убийстве 44-летнего партнёра. Она призналась полиции, что давала ему сильнодействующие вещества, подмешивая в воду и апельсиновый сок, сообщает NL Times.

Речь идёт о фентаниле, GHB и оксикодоне. При этом следствие пока не установило окончательно, стали ли именно эти вещества причиной смерти мужчины. Следов наркотиков в доме после произошедшего не обнаружили, однако предполагаемый продавец заявил полиции, что передавал их обвиняемой.

Женщина сначала отрицала причастность, но позднее призналась, что давала партнёру вещества. Её задержали 28 мая, с тех пор она находится под стражей. Сама обвиняемая утверждает, что жила в условиях «интимного террора»: партнёр угрожал ей, контролировал её жизнь и не давал чувствовать себя в безопасности. В доме пары было установлено 13 камер, записи с которых сейчас изучают следователи.

По словам адвоката, женщина боялась за себя и детей и ещё в мае 2025 года обращалась за помощью в полицию. Однако прокуратура заявила, что пока не нашла объективных подтверждений её рассказам о тотальном контроле и угрозах. Кроме того, следствие проверяет возможную причастность матери обвиняемой: предполагается, что она могла передать дочери одно из использованных веществ. Следующее предварительное заседание по делу назначено на 18 ноября.

Похожие истории с попытками отравить партнёра ранее происходили и в других странах. В августе Life.ru писал о жительнице Тайваня, которая два месяца подмешивала возлюбленному крысиный яд, пытаясь не дать ему вернуться в Австралию. Опасное вещество добавляли в виноградный сок, а затем даже в лекарства уже госпитализированного мужчины. Ещё одно громкое дело касалось американской писательницы Кури Ричинс: присяжные признали её виновной в убийстве мужа, которому она подмешала смертельную дозу вещества в коктейль. Позднее женщина выпустила книгу о переживании утраты супруга.