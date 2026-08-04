Любовь до гроба: Девушка травила парня ядом два месяца, чтобы он не сбежал домой

На Тайване женщину приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения за попытку удержать молодого избранника с помощью яда. По версии следствия, она несколько месяцев подмешивала ему токсичное вещество в напитки и лекарства. Об этом сообщило издание Daily Star.

История произошла в 2023 году в Тайбэе, когда 23-летний австралийский студент Алекс Шори проходил обучение по обмену в университете Тамкан. В какой-то момент молодой человек начал жаловаться на резкие боли в животе. Позже у него появились кровь в моче и диарея, после чего он обратился за медицинской помощью.

Обследование показало, что студент несколько раз подвергался воздействию высокотоксичного крысиного яда. Следствие установило, что к случившемуся могла быть причастна его возлюбленная Янь Чипин. По версии обвинения, женщина добавляла опасное вещество в виноградный сок, который давала молодому человеку. Предполагается, что таким образом она хотела помешать ему вернуться в Австралию и прекратить отношения.

Даже после госпитализации Шори, как выяснили следователи, попытки отравления не прекратились. Яд начали добавлять уже в его лекарства. Когда отец студента приехал на Тайвань, чтобы забрать сына на лечение, женщина старалась контролировать общение с врачами и переводила разговоры самостоятельно. Кроме того, она убедила мужчину подписать отказ от перевода пациента в реанимацию.

Несмотря на это, отец настоял на продолжении интенсивной терапии. Позже молодого человека удалось эвакуировать в Австралию. Суд не принял версию обвиняемой о случайности произошедшего и пришёл к выводу, что преступление было заранее подготовлено. Женщина также не продемонстрировала раскаяния, после чего получила срок более 11 лет.

Ранее в китайской провинции Юньнань женщина оказалась в больнице после попытки спасти мужа, которого укусила кобра во время работы в поле. Змея напала на мужчину и попала зубами ему в палец. Испугавшись за состояние супруга, его жена решила самостоятельно помочь ему и попыталась убрать яд из раны способом, который ранее видела по телевизору.