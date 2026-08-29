Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса

Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка после его обращения к властям страны. Соответствующее постановление опубликовано в официальном правительственном издании Canada Gazette.

Заявление Чубайса об исключении из списка рассмотрела глава МИД Канады Анита Ананд. В документе говорится, что представленные материалы дали «разумные основания» рекомендовать правительству отменить ограничения. Содержание этих аргументов Оттава не раскрывает.

Чубайс находился под канадскими санкциями с 13 июня 2025 года. Его имя значилось под номером 1509 в перечне лиц, подпадающих под специальные экономические меры в отношении России.

Ранее Life.ru писал, что Чубайс добивался отмены ограничений Канады, называя себя оппозиционером российской власти. На тот момент в России с него взыскивали многомиллиардные долги по искам, связанным с деятельностью «Роснано». Часть его доходов, по данным СМИ, направлялась на погашение задолженности.