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29 августа, 10:47

«Мастера обманывают клиентов»: Когда холодильник выгодно чинить, а когда лучше выкинуть

Инженер Калганов: Холодильник до 25 тысяч проще заменить при поломке компрессора

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Дешёвый холодильник после серьёзной поломки иногда выгоднее заменить, чем ремонтировать, рассказал инженер по климатическому и холодильному оборудованию Кирилл Калганов. По его словам, у техники стоимостью 20–25 тысяч рублей замена компрессора или устранение сложной утечки может обойтись в 15–20 тысяч.

С моделями среднего ценового сегмента ситуация иная. Холодильники стоимостью 40–50 тысяч рублей примерно в 80% случаев имеет смысл ремонтировать, поскольку даже замена компрессора обходится заметно дешевле покупки новой техники. Премиальные модели специалист советует чинить практически всегда.

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Однако итоговая цена зависит не только от характера поломки, но и от добросовестности ремонтника. Стоимость простой неисправности недобросовестный мастер может искусственно увеличить в десятки раз, предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Некоторые мастера обманывают клиентов. Например, если поломка на самом деле на ₽500, «нечистые» мастера могут взять за ремонт ₽20 тыс. Тогда любой холодильник невыгодно чинить», — заключил эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал о сети частных мастеров-мошенников, завышавших стоимость ремонта. Сумма могла увеличиваться уже в процессе работ за счёт навязанных услуг и дополнительных операций. Поэтому стоимость и перечень ремонта лучше согласовывать заранее.

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Борис Эльфанд
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