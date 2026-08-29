«Мастера обманывают клиентов»: Когда холодильник выгодно чинить, а когда лучше выкинуть

Дешёвый холодильник после серьёзной поломки иногда выгоднее заменить, чем ремонтировать, рассказал инженер по климатическому и холодильному оборудованию Кирилл Калганов. По его словам, у техники стоимостью 20–25 тысяч рублей замена компрессора или устранение сложной утечки может обойтись в 15–20 тысяч.

С моделями среднего ценового сегмента ситуация иная. Холодильники стоимостью 40–50 тысяч рублей примерно в 80% случаев имеет смысл ремонтировать, поскольку даже замена компрессора обходится заметно дешевле покупки новой техники. Премиальные модели специалист советует чинить практически всегда.

Однако итоговая цена зависит не только от характера поломки, но и от добросовестности ремонтника. Стоимость простой неисправности недобросовестный мастер может искусственно увеличить в десятки раз, предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Некоторые мастера обманывают клиентов. Например, если поломка на самом деле на ₽500, «нечистые» мастера могут взять за ремонт ₽20 тыс. Тогда любой холодильник невыгодно чинить», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о сети частных мастеров-мошенников, завышавших стоимость ремонта. Сумма могла увеличиваться уже в процессе работ за счёт навязанных услуг и дополнительных операций. Поэтому стоимость и перечень ремонта лучше согласовывать заранее.