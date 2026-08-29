Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на предложение о временном внешнем управлении Украиной показала предвзятость к инициативам Москвы. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«От уходящего генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и его аппарата конструктивной реакции не последовало, что ещё раз подтвердило их предвзятое отношение к инициативам Москвы и явный крен в сторону прокиевских установок «коллективного Запада», — сказал дипломат.

Идею ввести временное управление под эгидой ООН ранее выдвинул президент России Владимир Путин. К процессу предлагалось привлечь США, европейские государства и партнёров Москвы. Такая администрация, по замыслу российского лидера, должна была создать условия для проведения выборов высшего руководства Украины. После формирования легитимных органов власти стороны смогли бы начать переговоры о мирном соглашении.

Ранее также фициальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси в «страусиной тактике». Так дипломат отреагировала на его слова о том, что ООН перестаёт эффективно решать международные кризисы