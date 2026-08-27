«Разве не Вы?»: Захарова ответила Гросси на слова о бессилии ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси в «страусиной тактике». Так дипломат отреагировала на его слова о том, что ООН перестаёт эффективно решать международные кризисы, написав об этом в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что четыре года подряд главы структур ООН, в том числе МАГАТЭ, делали вид, будто не знают, откуда велись обстрелы Запорожской АЭС.

«Когда руководители ооновских структур, таких как МАГАТЭ, четыре года «не видят», откуда прилетают снаряды, например, по ЗАЭС, то, конечно, сложно говорить об эффективности организации на треке урегулирования украинского кризиса. Разве не Вы, г-н Гросси, эту страусиную тактику практиковали все это время?» — говорится в её сообщении.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря. Гросси считается одним из главных претендентов на этот пост.

До этого сам Гросси в беседе с Financial Times заявил, что ООН постепенно теряет вес в мировой политике и всё хуже справляется с задачами, ради которых создавалась. По его оценке, скорого исчезновения организации ждать не стоит, но речь идёт о её медленном угасании. Глава МАГАТЭ также признался, что разочарован тем, как ООН урегулирует современные конфликты.