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Регион
13 августа, 07:06

Гросси: ООН медленно умирает и делается всё более бессильной в мировой политике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

ООН постепенно теряет влияние и всё хуже справляется с задачами, ради которых была создана. Такое мнение высказал глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека организации Рафаэль Гросси в интервью Financial Times.

По его оценке, речь пока не идёт о скором исчезновении ООН, однако организация всё меньше влияет на разрешение современных международных кризисов и вооружённых конфликтов.

«Я не вижу непосредственной опасности в виде (гибели ООН - ред.). Я думаю, что речь, скорее, идёт о своего рода медленной смерти», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ также признался в разочаровании результатами работы ООН по другим направлениям. В частности, он указал на проблемы в решении социальных вопросов и борьбе с изменением климата.

Путин: Запад выпустил джинна из бутылки, нарушив Устав ООН
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Ранее бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявлял, что влияние главы Всемирной организации на мировую политику заметно снизилось. По его мнению, ответственность за это несут как государства-члены ООН, нарушающие положения устава, так и нынешнее руководство.

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Владимир Озеров
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