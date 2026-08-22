Представитель Гайаны Родригес-Биркетт лидирует в голосовании на пост главы ООН

Постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт лидирует в ходе неформального консультативного голосования членов Совета Безопасности на пост следующего генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Такой информацией делится Reuters.

Процедура носит закрытый характер: каждый из 15 членов Совбеза оценивает кандидатов по трёхбалльной шкале — поддерживаю, не поддерживаю или воздерживаюсь. Официально эти данные не публикуются, однако итоги баллов передаются государствам, выдвинувшим своих представителей.

Предварительное голосование в Совбезе проводится для того, чтобы рекомендовать наиболее приемлемую кандидатуру Генеральной Ассамблее, которая уже формально утвердит нового главу всемирной организации. Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша истекает в конце декабря нынешнего года.

Помимо Родригес-Биркетт, на этот пост претендуют ещё несколько видных политиков: экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Саль, а также экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса. Однако именно представительница Гайаны, по данным источников, набрала наибольшее количество голосов в ходе первого раунда неформального опроса.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки призвала Россию и Украину начать прямые переговоры. По её мнению, встречу следует провести на площадке всемирной организации. Баки назвала переговоры единственным способом найти выход из конфликта. ООН может собрать представителей Москвы и Киева за одним столом и предоставить им возможность обсудить урегулирование.