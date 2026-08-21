Захарова: РФ надеется, что новый генсек ООН исправит чудовищные ошибки Гутерриша

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Организация Объединённых Наций при нынешнем руководстве утратила беспристрастность и всё чаще действует в интересах западных стран, а не всего мирового сообщества. На брифинге дипломат отметила, что ООН переживает глубокий системный кризис, и возложила значительную долю ответственности за это на генерального секретаря Антониу Гутерриша.

«При этом необходимо чётко отдавать себе отчёт в том, что немалая доля ответственности за такое положение лежит непосредственно на нынешнем генеральном секретаре ООН Антониу Гутеррише, который занимает откровенно ангажированную позицию по ряду ключевых вопросов в повестке дня. И эта ангажированность блокирует решение насущных проблем», — отметила Захарова.

Дипломат также указала, что функционеры секретариата всё чаще выполняют установки коллективного Запада, отходя от принципов равноудалённости. В связи с этим Россия придаёт особое значение предстоящим выборам нового генерального секретаря и рассчитывает, что следующий глава проведёт серьёзную работу по исправлению «чудовищных ошибок» своего предшественника и его команды.

«Назрела необходимость определённой встряски для ооновской бюрократии», — резюмировала Захарова, добавив, что только при этом условии и при слаженной работе постоянных членов Совбеза ООН организация сможет вернуть себе роль эффективного инструмента решения глобальных проблем.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки призвала Россию и Украину начать прямые переговоры. По её мнению, встречу следует провести на площадке всемирной организации. Баки назвала переговоры единственным способом найти выход из конфликта. ООН может собрать представителей Москвы и Киева за одним столом и предоставить им возможность обсудить урегулирование.