Кандидат на пост генсека ООН Баки рассказала о любви к России и русском языке

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки рассказала о своей связи с Россией и призналась, что несколько лет изучала русский язык.

Во время интерактивного диалога с представителями стран — членов ООН Баки ответила на вопрос представителя России Дины Гильмутдиновой и рассказала, что три года занималась изучением русского. Баки отметила, что хорошо знакома с российской культурой и с теплом относится к стране.

«Я учила русский на протяжении трёх лет. Полагаю, что ещё одно место, которое я много посещала, знаю и люблю, — это Россия. У вас потрясающая культура», — сказала она.

Ивонн Баки ранее занимала должность посла Эквадора во Франции и США. Сейчас она участвует в выборах нового генерального секретаря ООН — всего на этот пост претендуют восемь кандидатов.

Ранее Life.ru писал о начале процедуры выбора нового главы ООН и требованиях Москвы к будущему генеральному секретарю организации. Российская сторона отмечала, что будущий руководитель ООН должен сохранять независимость, выступать за диалог между государствами и учитывать принципы Устава организации.

Среди претендентов на должность также генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел и обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну.