Украинские военные всё чаще поднимают F-16 для перехвата российских крылатых ракет над Одессой. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, связав такую тактику с нехваткой боеприпасов для наземных систем ПВО.

В подтверждение своих слов Лебедев предоставил видео с истребителем F-16 в небе над городом. По его утверждению, украинская авиация используется для «охоты» за крылатыми ракетами, когда возможностей наземной ПВО недостаточно. Независимо установить обстоятельства съёмки и задачу самолёта по опубликованным данным невозможно.

Лебедев также утверждает, что российские военные используют ложные цели, чтобы вынуждать украинские самолёты подниматься в воздух, а запасы ракет «воздух — воздух» у ВСУ сокращаются после уничтожения одного из складов под Киевом.

Ранее Life.ru писал, что в Воздушных силах Украины признали нехватку ракет не только для Patriot, но и для авиации. Юрий Игнат отмечал, что недостаток боеприпасов затрагивает сразу несколько типов наземных систем ПВО и самолёты. За день до этого Владимир Зеленский заявлял, что на зимний период стране необходимо до 360 ракет Patriot, при этом быстро получить такое количество Киев не рассчитывает.