В США угнали грузовик с пивом — кражу называют крупнейшей в истории

В США угнали грузовик с 18 тоннами пива марки Pabst Blue Ribbon. Об этом 29 августа сообщила сама компания.

В соцсетях бренд с иронией обратился к похитителям: попросил вернуть 50 тысяч банок пива через 18 дней и 44 минуты. Такой странный срок выбрали потому, что компания существует с 1844 года.

Руководство также пообещало награду тому, кто поможет найти грузовик. Американские СМИ уже назвали этот случай крупнейшей кражей пива в истории США.

Ранее Life.ru писал о другом громком музейном ограблении в Европе: в Бельгии неизвестные похитили из музея кольцо Наполеона и золотые монеты. Злоумышленники ночью проникли внутрь через окно и вынесли исторические ценности, после чего прокуратура возбудила уголовное дело.