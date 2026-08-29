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29 августа, 11:25

В США угнали грузовик с пивом — кражу называют крупнейшей в истории

В США украли 18 тонн пива, компания потребовала вернуть банки к точному сроку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

В США угнали грузовик с 18 тоннами пива марки Pabst Blue Ribbon. Об этом 29 августа сообщила сама компания.

В соцсетях бренд с иронией обратился к похитителям: попросил вернуть 50 тысяч банок пива через 18 дней и 44 минуты. Такой странный срок выбрали потому, что компания существует с 1844 года.

Руководство также пообещало награду тому, кто поможет найти грузовик. Американские СМИ уже назвали этот случай крупнейшей кражей пива в истории США.

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Наталья Афонина
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