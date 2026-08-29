Путин отметил, что творческие люди живут дольше

Люди, которые занимаются творчеством, живут дольше. Такое наблюдение высказал президент России Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов в МПГУ.

«Нет ничего более интересного в жизни человека, чем заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше. Потому что «серое вещество» используется постоянно, оно всегда работает», — сказал глава государства.

Путин отметил это, говоря о профессии учителя, которую он назвал во многом творческой. По словам президента, педагог не просто передаёт знания, но постоянно ищет новые способы общения с учениками и объяснения материала.

Высказывание президента лучше воспринимать именно как его наблюдение, а не как медицинское утверждение: продолжительность жизни зависит от множества факторов, а прямая причинная связь между творческой деятельностью и долголетием в таком виде не установлена.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал живое слово учителя незаменимым даже при развитии современных технологий. Президент подчеркнул, что цифровые средства будут и дальше внедряться в образование, но не смогут заменить преподавателя и наставника. На той же встрече глава государства также говорил о растущем престиже педагогической профессии.