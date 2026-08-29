Путин: Технологии никогда не заменят живого слова учителя

Современные технологии будут всё активнее внедряться в российское образование, однако они никогда не смогут заменить живого общения с учителем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

«Никакие современные средства, а они, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, конечно, они никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника», — подчеркнул глава государства.

Путин связал это с особой ролью педагога в образовательном процессе. По его словам, профессия преподавателя остаётся одной из ключевых независимо от развития цифровых инструментов и новых форм обучения.

Ранее Life.ru писал о запуске первой федеральной программы обучения учителей работе с искусственным интеллектом. До конца 2026 года курс должны пройти 250 тысяч педагогов — почти четверть от их общего числа в стране. Учителям объяснят принципы работы языковых моделей и покажут, как применять нейросети в повседневной работе.