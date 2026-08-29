Путин призвал обратить особое внимание на преподавание химии в школе

Преподаванию химии в российских школах необходимо уделять особое внимание. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия новых образовательных учреждений в регионах.

Одним из них стал Центр технологического образования в селе Бокино Тамбовской области. Директор учреждения Дмитрий Быстров рассказал главе государства о трёх лабораториях, где дети смогут заниматься группами и индивидуально с педагогом.

«Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание», — сказал Путин.

Президент также поинтересовался техническим оснащением центра. Быстров назвал оборудование «шикарным» и отметил, что преподаватели рассчитывают связать школьные дисциплины с реальной жизнью. К работе удалось привлечь в том числе представителей профильных отраслей.

Напомним, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательных учреждений сразу в пяти регионах страны. Церемония прошла во время его визита в Московский педагогический государственный университет.