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28 августа, 14:49

Путин: Человек и семья должны быть в центре всех решений властей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Человек и российская семья должны находиться в центре всех программ и решений, принимаемых властями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

«Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений», — подчеркнул глава государства.

Путин также поручил Агентству стратегических инициатив предложить дополнительные стимулы для инвестиций в проекты, напрямую влияющие на качество жизни россиян.

Речь идёт о бизнес-инициативах, социальных, образовательных и просветительских проектах, а также развитии школ и поликлиник.

Отдельно президент упомянул спортивную и молодёжную инфраструктуру и другие направления, от которых зависит повседневная жизнь граждан.

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Напомним, 28 августа Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В рамках визита глава государства осмотрел выставку конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Также в планах президента — осмотр новых городских объектов, знакомство с производством автомобилей Volga и встреча с губернатором Глебом Никитиным.

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Наталья Демьянова
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