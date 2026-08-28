Путин: Россия сейчас борется за своё настоящее и будущее

Россия сейчас ведёт борьбу за свое настоящее и будущее. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время визита в Нижний Новгород.

В пятницу российский лидер принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Выступая перед участниками, он подчеркнул, что усилия направлены на укрепление суверенитета и рост благосостояния жителей.

«И сильна Россия и будет сильна в будущем», — подчеркнул лидер РФ.

По словам президента, именно практическая работа в этих направлениях обеспечит стране силу и в нынешний период, и в перспективе.

Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде 27–28 августа. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».

Напомним, 28 августа Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В рамках визита глава государства осмотрел выставку конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Также в планах президента — осмотр новых городских объектов, знакомство с производством автомобилей Volga и встреча с губернатором Глебом Никитиным.

Ежегодный форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», проводимый с 2020 года по поручению президента России, представляет собой общенациональную платформу для отбора и поддержки перспективных гражданских инициатив, направленных на развитие экономики, технологий и социальной сферы страны. В 2026 году мероприятие в шестой раз проходит в Нижнем Новгороде, собрав более 1,7 тысячи участников и объединив вокруг себя свыше 48 тысяч предложений из всех регионов России, значительная часть которых касается поддержки семьи и человека. Форум служит эффективным инструментом продвижения общественных проектов, многие из которых получают экспертную оценку, поддержку в реализации и даже включаются в государственные национальные проекты.