Учёные нашли шесть новых аномальных зон на глубине 2900 км под Землёй

Китайские геофизики составили одну из самых подробных карт неоднородностей у границы земной мантии и ядра и выделили шесть ранее не описанных зон с высокой вероятностью сильного рассеяния сейсмических волн. Эта граница находится примерно в 2900 километрах под поверхностью планеты.

Команда Института геологии и геофизики Китайской академии наук обработала при помощи глубокого обучения более двух миллионов сейсмических записей, полученных с 1990 по 2024 год. Алгоритм обнаружил 174 929 слабых сигналов-предвестников PKP — примерно в десять раз больше, чем удавалось собрать в предыдущих исследованиях.

Такие сигналы возникают, когда сейсмические волны рассеиваются на небольших неоднородностях в самой нижней части мантии. Благодаря резко выросшему объёму данных учёные увидели, что некоторые ранее разрозненные участки могут образовывать протяжённые пояса.

Кроме того, исследователи выделили шесть прежде не описанных областей, где вероятность существования сильных глубинных неоднородностей особенно велика. Авторы подчёркивают, что это пока не окончательная карта конкретных структур, а приоритетные районы для дальнейшего изучения.

Часть уже известных аномалий может быть связана с остатками древних погружённых литосферных плит, локальным плавлением вещества и взаимодействием с крупными зонами пониженных скоростей в нижней мантии. Подобные процессы помогают лучше понять обмен теплом между ядром и мантией и внутреннюю динамику планеты

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