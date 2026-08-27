Погода могла переписать историю: Учёные показали небо над Нормандией в день высадки

Учёные впервые воссоздали «спутниковый» вид погоды над Ла-Маншем в день высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Реконструкция показала, что начало операции «Оверлорд» проходило под плотной облачностью после нескольких дней штормов, а успех вторжения во многом зависел от короткого погодного окна, передаёт Daily Mail.

Для реконструкции использовали метеорологические данные времён Второй мировой войны. Получившиеся изображения показывают, как плотная облачность накрывала Британию, Ла-Манш и север Франции, но позже в ней появились просветы.

Изначально высадку планировали на 5 июня, однако из-за шторма генерал Дуайт Эйзенхауэр перенёс операцию на сутки. Кратковременное улучшение погоды позволило флоту пересечь Ла-Манш и начать десантирование.

Условия были важны сразу для нескольких этапов операции: воздушной высадки, действий кораблей, бомбардировок и доставки войск к берегу. Кроме того, союзникам требовалось определённое сочетание отлива, лунного света и относительно спокойного моря.

Климатолог Эд Хокинс отметил, что разница всего в несколько часов могла изменить исход операции. По его словам, подобная реконструкция позволяет увидеть условия, в которых действовали солдаты, моряки и пилоты.

История решения отложить вторжение из-за прогноза погоды также легла в основу фильма «Давление». В картине Эндрю Скотт сыграет метеоролога Джеймса Стэгга, а Брендан Фрейзер — генерала Эйзенхауэра.

Ранее нормандские пляжи, где в 1944 году высаживались войска союзников в ходе операции «Оверлорд», включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава региона Эрве Морен назвал это решение символичным и напомнил о важности сохранения памяти о погибших и цене мира.