ЮНЕСКО включила пляжи Нормандии в список Всемирного наследия

Комитет ЮНЕСКО на 48-й сессии, проходившей в Пусане, принял решение включить нормандские пляжи в перечень объектов Всемирного наследия. Речь идёт о тех участках побережья, где в 1944 году высаживались войска союзников в рамках легендарной операции «Оверлорд».

Глава нормандского региона и экс-глава оборонного ведомства Франции Эрве Морен назвал этот шаг глубоко символичным. По его словам, для французов это решение вызывает сильные чувства, поскольку оно связывает сегодняшний день с историческим событием 6 июня 1944 года, которое переломило ход войны.

«Это решение вызывает у нас сильные эмоции. 26 июля 2026 года отныне будет знаменательной датой, которая станет отголоском 6 июня 1944 года — той самой даты, которая стала поворотным моментом в истории», — заявил политик. Морен также подчеркнул, что такой статус накладывает на страну обязательства по сохранению памяти о погибших и служит напоминанием для молодёжи о цене мира.

Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года и открыла Западный фронт во Второй мировой войне. Высадка велась на пяти участках побережья, получивших кодовые обозначения «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта». Всего через Ла-Манш за время операции было переправлено около трёх миллионов человек, а поддержку с воздуха и моря обеспечивали свыше 11 тысяч самолётов и более 6 тысяч кораблей.

Ранее болото Окефеноки в Джорджии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета в Южной Корее. Это одна из самых крупных и хорошо сохранившихся пресноводных экосистем в мире, её площадь — около 407 тысяч акров.