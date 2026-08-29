16-летний подросток уже пять лет живёт в пруду из-за загадочной болезни

16-летний Икбал Шейх из Индии последние пять лет вынужден проводить большую часть времени в пруду: на открытом воздухе его кожу начинает сильно жечь, а облегчение приносит только вода. Историей подростка заинтересовались врачи из Мумбаи, пишет Daily Mirror.

Первые симптомы появились у мальчика в 2021 году, когда ему было 11 лет. Помимо жжения, вне воды у него возникают головокружение, проблемы со зрением и боли в желудке.

Из-за этого Шейх способен проводить в пруду от четырёх до семи дней подряд. Его семья неоднократно обращалась к врачам, однако установить причину необычного состояния пока не удалось.

История получила новый поворот после того, как видео с парнем появилось в Сети. О нём узнал индийский миллиардер Анант Амбани, который оплатил перелёт Шейха в клинику Мумбаи и взял на себя медицинские расходы.

Сейчас юноша проходит обследование. Врачи допускают, что причиной может быть эритромелалгия — редкое заболевание, сопровождающееся приступами жгучей боли, покраснением и повышением температуры кожи. Окончательный диагноз Шейху пока не поставили. Сам Икбал объясняет происходящее иначе: он уверен, что пять лет назад в него вселился джинн.

Необычные и редкие заболевания нередко требуют долгого поиска диагноза и сложного лечения. Ранее Life.ru рассказывал о 16-летней школьнице из Перми с редчайшим синдромом Лайелла, из-за которого она потеряла около 95% кожного покрова. Врачам пришлось бороться за работу внутренних органов и проводить пересадку кожи, после чего девочку удалось спасти.