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28 августа, 10:52

Два года терпел боль: Чем для подмосковного подростка обернулся обычный укус комара в пах

SHOT: В Подмосковье у подростка после укуса комара нашли паразитов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pawich Sattalerd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pawich Sattalerd

В Московской области юноше диагностировали редкое заболевание, спровоцированное укусом комара. О деталях истории сообщает SHOT.

На протяжении двух лет парень жаловался на дискомфорт в паховой области, но откладывал визит к специалистам. При этом на теле присутствовало образование, которое со временем не проходило.

Когда подросток всё же дошёл до врачей, ультразвуковое исследование выявило в тканях гельминтов. Медики установили, что причиной стал именно комариный укус, и диагностировали дирофиляриоз.

Изучив профильную литературу, специалисты выяснили: за последние 20 лет в мире зафиксировано лишь три подобных случая среди пациентов этой возрастной группы.

Мальчика прооперировали в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля. Хирурги удалили источник боли, сейчас самочувствие пациента в норме.

Отмечается, что опасности для жизни эта болезнь не представляет. В человеческом организме такие паразиты не способны достичь половой зрелости.

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Ранее сообщалось, что после укуса комара умер 36-летний россиянин в Нигерии. Мужчина находился в командировке в Абудже, куда приехал на шахматный турнир.

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Никита Никонов
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