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29 августа, 13:21

Двухлетний мальчик лишился части пальца при катании на горке в Горно-Алтайске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двухлетний мальчик лишился части пальца пальца во время катания с металлической горки в Горно-Алтайске. Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошёл 27 августа в центральном сквере. При спуске рука малыша попала в щель между горкой и боковым креплением.

Ребёнку оторвало часть пальца на горке. Видео © Telegram / SHOT

Мать вызвала скорую помощь, ребёнка доставили в больницу. Позднее отец нашёл отделившуюся часть пальца и привёз её врачам. По данным канала, медикам удалось успешно провести операцию. Следственное управление СК по Республике Алтай начало проверку. Специалистам предстоит оценить состояние конструкции и установить ответственных за её содержание. Мать пострадавшего намерена обратиться с заявлением в администрацию города.

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Подростку оторвало палец при обрушении моста в море в бухте Муравьиная

Данее девятилетний ребёнок лишился части пальца при взрыве петарды в Барнауле, ему уже сделали пересадку кожи в больнице. Несовершеннолетний в момент трагедии был дома один.

Больше новостей о происшествиях, проверках и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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