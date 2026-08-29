Двухлетний мальчик лишился части пальца при катании на горке в Горно-Алтайске

Двухлетний мальчик лишился части пальца пальца во время катания с металлической горки в Горно-Алтайске. Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошёл 27 августа в центральном сквере. При спуске рука малыша попала в щель между горкой и боковым креплением.

Ребёнку оторвало часть пальца на горке. Видео © Telegram / SHOT

Мать вызвала скорую помощь, ребёнка доставили в больницу. Позднее отец нашёл отделившуюся часть пальца и привёз её врачам. По данным канала, медикам удалось успешно провести операцию. Следственное управление СК по Республике Алтай начало проверку. Специалистам предстоит оценить состояние конструкции и установить ответственных за её содержание. Мать пострадавшего намерена обратиться с заявлением в администрацию города.

Данее девятилетний ребёнок лишился части пальца при взрыве петарды в Барнауле, ему уже сделали пересадку кожи в больнице. Несовершеннолетний в момент трагедии был дома один.