Двухлетний мальчик лишился части пальца при катании на горке в Горно-Алтайске
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Двухлетний мальчик лишился части пальца пальца во время катания с металлической горки в Горно-Алтайске. Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошёл 27 августа в центральном сквере. При спуске рука малыша попала в щель между горкой и боковым креплением.
Ребёнку оторвало часть пальца на горке. Видео © Telegram / SHOT
Мать вызвала скорую помощь, ребёнка доставили в больницу. Позднее отец нашёл отделившуюся часть пальца и привёз её врачам. По данным канала, медикам удалось успешно провести операцию. Следственное управление СК по Республике Алтай начало проверку. Специалистам предстоит оценить состояние конструкции и установить ответственных за её содержание. Мать пострадавшего намерена обратиться с заявлением в администрацию города.
Данее девятилетний ребёнок лишился части пальца при взрыве петарды в Барнауле, ему уже сделали пересадку кожи в больнице. Несовершеннолетний в момент трагедии был дома один.
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