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25 августа, 07:54

9-летнему мальчику оторвало часть пальца из-за взрыва петарды в Барнауле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Девятилетний ребёнок лишился части пальца при взрыве петарды в Барнауле, ему сделали пересадку кожи в больнице №1. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по Алтайскому краю. Несовершеннолетний в момент трагедии был дома один.

«По данным следствия, 24 августа 2026 года в краевой столице несовершеннолетний купил петарду. После её распаковки произошло повреждение пальца», уточнили в ведомстве.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет. Ребёнку оказывают необходимую медицинскую помощь. Следственный комитет организовал доследственную проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Ранее петарда взорвалась в руках у жителя Москвы. Всё произошло в квартире на Никитинской улице в Измайлово: пострадавший взял пиротехнику и она тут же рванула. Его экстренно госпитализировали.

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Татьяна Миссуми
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