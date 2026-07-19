Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 12:55

Петарда взорвалась в руках у жителя Москвы, его госпитализировали с переломами

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Петарда взорвалась прямо в руках у жителя Москвы. По данным SHOT, всё произошло в квартире на Никитинской улице в Измайлово: пострадавший взял пиротехнику и она тут же рванула. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

У мужчины диагностированы множественные переломы обеих рук. В самой квартире выбило окна.

Робот-пылесос взорвался на зарядке и расплавил пол в квартире в Тюмени
Робот-пылесос взорвался на зарядке и расплавил пол в квартире в Тюмени

Ранее петарда взорвалась прямо на уроке в одной из школ Пермского края. Пострадали трое несовершеннолетних. Одного из них госпитализировали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar