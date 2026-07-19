Петарда взорвалась в руках у жителя Москвы, его госпитализировали с переломами
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Петарда взорвалась прямо в руках у жителя Москвы. По данным SHOT, всё произошло в квартире на Никитинской улице в Измайлово: пострадавший взял пиротехнику и она тут же рванула. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
У мужчины диагностированы множественные переломы обеих рук. В самой квартире выбило окна.
Ранее петарда взорвалась прямо на уроке в одной из школ Пермского края. Пострадали трое несовершеннолетних. Одного из них госпитализировали.
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