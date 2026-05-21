Петарда взорвалась прямо на уроке в Пермском крае, пострадали три пятиклассника
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В школе №8 Чайковского округа Пермского края во время урока в 5-м классе произошёл хлопок петарды. По данным регионального Минобрнауки, пиротехнику принёс один из учеников.
В результате незначительные ожоги получили трое школьников. Всех осмотрели сотрудники скорой помощи. Двум детям госпитализация не потребовалась. Ещё одного ученика направили в приёмное отделение больницы для дополнительного осмотра.
«Напоминаем родителям и обучающимся, что проносить в школу опасные предметы запрещено», — заявили в министерстве.
Минобрнауки Пермского края и администрация муниципалитета выясняют обстоятельства произошедшего.
А днём ранее в школе №13 посёлка Кача обрушился балкон. Десять выпускников 11-го класса вышли на него, чтобы сделать традиционные выпускные фото, но конструкция не выдержала. Дети упали с высоты около четырёх метров. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое школьников в тяжёлом состоянии. Следственный комитет завёл уголовное дело.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.