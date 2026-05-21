Петарда взорвалась прямо на уроке в Пермском крае, пострадали три пятиклассника

В школе №8 Чайковского округа Пермского края во время урока в 5-м классе произошёл хлопок петарды. По данным регионального Минобрнауки, пиротехнику принёс один из учеников.

В результате незначительные ожоги получили трое школьников. Всех осмотрели сотрудники скорой помощи. Двум детям госпитализация не потребовалась. Ещё одного ученика направили в приёмное отделение больницы для дополнительного осмотра.

«Напоминаем родителям и обучающимся, что проносить в школу опасные предметы запрещено», — заявили в министерстве.

Минобрнауки Пермского края и администрация муниципалитета выясняют обстоятельства произошедшего.