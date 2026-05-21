Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 07:17

Петарда взорвалась прямо на уроке в Пермском крае, пострадали три пятиклассника

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В школе №8 Чайковского округа Пермского края во время урока в 5-м классе произошёл хлопок петарды. По данным регионального Минобрнауки, пиротехнику принёс один из учеников.

В результате незначительные ожоги получили трое школьников. Всех осмотрели сотрудники скорой помощи. Двум детям госпитализация не потребовалась. Ещё одного ученика направили в приёмное отделение больницы для дополнительного осмотра.

«Напоминаем родителям и обучающимся, что проносить в школу опасные предметы запрещено», — заявили в министерстве.

Минобрнауки Пермского края и администрация муниципалитета выясняют обстоятельства произошедшего.

Развожаев пообещал помочь с ЕГЭ пострадавшим на школьном балконе в Севастополе
Развожаев пообещал помочь с ЕГЭ пострадавшим на школьном балконе в Севастополе

А днём ранее в школе №13 посёлка Кача обрушился балкон. Десять выпускников 11-го класса вышли на него, чтобы сделать традиционные выпускные фото, но конструкция не выдержала. Дети упали с высоты около четырёх метров. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое школьников в тяжёлом состоянии. Следственный комитет завёл уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar