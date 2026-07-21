В Новосибирске подросток выстрелил в женщину из-за замечания про петарды

В Новосибирске 16-летний подросток выстрелил в женщину, которая сделала ему и его компании замечание за запуск петард. Инцидент произошёл на жилмассиве «Просторный», передаёт Mash Siberia. На кадрах видно, как компания молодых людей сидит на лавочке, а один из подростков достаёт пистолет и совершает несколько выстрелов в сторону женщины.

По информации пресс-службы УМВД Новосибирска, заявление о случившемся поступило от местного жителя. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний находился во дворе дома на улице В. Шевелева и выстрелил в направлении женщины, которая сделала им замечание. В полиции проводится проверка, устанавливается вид использованного оружия и обстоятельства инцидента.

Ранее в других регионах фиксировались подобные случаи насилия среди подростков. В Калужской области несовершеннолетние девочки избили свою подругу, снимая всё на телефон. После появления видео в соцсетях было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.