Подростки избили сверстницу и сняли всё на камеру, дело взял под контроль Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об избиении несовершеннолетней девочки подругами в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Жукове несовершеннолетние девочки избили свою подругу. Пока одни наносили удары, другие подростки наблюдали за происходящим и снимали всё на телефон», — говорится в сообщении.

Информация о жестоком инциденте появилась в соцсетях, после чего было решено провести проверку. По её итогам региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Бастрыкин поручил руководителю областного управления представить подробный доклад о ходе следствия и всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее в казанском посёлке Юдино мужчина напал на продавщицу цветочного магазина. По словам очевидцев, он ударил девушку бутылкой, а потом продолжил избивать руками и ногами. Продавцу удалось вырваться и выбежать на улицу. Нападение совершал не один человек — рядом был его знакомый, который оставался снаружи. Местные жители говорят, что это не первый случай нападения на сотрудников магазинов в городе.