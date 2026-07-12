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Регион
12 июля, 13:17

Подростки избили сверстницу и сняли всё на камеру, дело взял под контроль Бастрыкин

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении девочки в Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об избиении несовершеннолетней девочки подругами в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Жукове несовершеннолетние девочки избили свою подругу. Пока одни наносили удары, другие подростки наблюдали за происходящим и снимали всё на телефон», — говорится в сообщении.

Информация о жестоком инциденте появилась в соцсетях, после чего было решено провести проверку. По её итогам региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Бастрыкин поручил руководителю областного управления представить подробный доклад о ходе следствия и всех обстоятельствах произошедшего.

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Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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