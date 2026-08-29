Тайна Ноева ковчега близка к разгадке: В Турции нашли странные полости

Под землёй в районе поисков Ноева ковчега у горы Арарат обнаружили множество полостей и угловых структур, которые пересекаются на нескольких уровнях. Могут ли они быть частью древнего судна, исследователи рассчитывают установить примерно через два месяца, рассказал руководитель проекта профессор Дженкер Атила.

Работы идут на формации Дурупынар в 28 километрах от Арарата. Объект длиной 164 метра очертаниями напоминает огромный корабль, а его размеры исследователи сопоставляют с указанными в Ветхом Завете 300 локтями.

Проект стартовал 28 июня. К настоящему моменту специалисты построили трёхмерную модель формации, определили GPS-точки, составили карты и провели подземное радиолокационное сканирование. Ход исследования также описывает Сивасский университет, под руководством которого идёт работа

Особенно исследователей заинтересовали пустоты и структуры, пересекающиеся под прямыми углами и сходящиеся ближе к центральной части объекта. Команда пытается выяснить, скрываются ли внутри остатки древесины или другие фрагменты, способные указывать на конструкцию корабля.

Первые анализы грунта тоже дали необычный результат. По словам Атилы, содержание углерода в образцах из внутренней части формации оказалось на 40% выше, чем снаружи. Учёные проверяют, может ли это свидетельствовать о наличии органического вещества или остатков древесины.

Работа на этом не заканчивается: специалисты собираются отобрать около тысячи образцов почвы и продолжить анализ полученных данных. Окончательные результаты нынешнего этапа ожидаются примерно через два месяца.

Согласно библейскому преданию, после Всемирного потопа ковчег Ноя остановился у Арарата. Интерес к району Дурупынара существует десятилетиями: ещё в 1949 году эту местность фотографировали с воздуха во время полёта самолёта ВВС США.

Ранее исследователь Джимми Корсетти обнаружил на старинной карте Урбано Монте 1587 года отметку, которая может указывать на местонахождение Ноева ковчега. На трёхметровой «Планисфере», одной из крупнейших ранних карт мира, обозначен район в горах Арарат на территории Турции. Именно там находится объект Дюрупинар — скальное образование, по форме напоминающее корабль. Его размеры примерно соответствуют библейскому описанию ковчега.