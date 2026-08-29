Актёр Владимир Сычёв признался, что после некоторых ролей его никто не узнавал

Актёр Владимир Сычёв рассказал, что в его карьере был период, когда после одной из главных ролей его практически не узнавали зрители. Артист снимался в проекте «Дворики», насчитывавшем 250 серий, однако популярности среди широкой аудитории эта работа ему не принесла.

«Меня после него, кроме бабушек на рынке, никто не узнавал», — признался собеседник радио «Комсомольская правда».

По его звезды, одна из зрительниц настолько привыкла к его экранному образу Толика, что при встрече рассказывала о поступках «его детей» из сериала, словно речь шла о реальной семье. Сам артист вспоминает подобные ситуации с улыбкой.

Ранее Владимир Сычёв рассказывал о своей карьере и отношении к популярности. Артист признавался, что известность пришла к нему далеко не сразу, несмотря на большое количество ролей, а по-настоящему узнаваемым его сделали более поздние проекты.