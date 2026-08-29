Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:15

Актёр Владимир Сычёв признался, что после некоторых ролей его никто не узнавал

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов/

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов/

Актёр Владимир Сычёв рассказал, что в его карьере был период, когда после одной из главных ролей его практически не узнавали зрители. Артист снимался в проекте «Дворики», насчитывавшем 250 серий, однако популярности среди широкой аудитории эта работа ему не принесла.

«Меня после него, кроме бабушек на рынке, никто не узнавал», — признался собеседник радио «Комсомольская правда».

По его звезды, одна из зрительниц настолько привыкла к его экранному образу Толика, что при встрече рассказывала о поступках «его детей» из сериала, словно речь шла о реальной семье. Сам артист вспоминает подобные ситуации с улыбкой.

«Боялся халтуры»: Актёр Вдовиченков рассказал о сомнениях перед съёмками «Бригады»
«Боялся халтуры»: Актёр Вдовиченков рассказал о сомнениях перед съёмками «Бригады»

Ранее Владимир Сычёв рассказывал о своей карьере и отношении к популярности. Артист признавался, что известность пришла к нему далеко не сразу, несмотря на большое количество ролей, а по-настоящему узнаваемым его сделали более поздние проекты.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar