Ушёл вслед за сыном: В КБР погиб 69-летний отец уральского бейсджампера

Погибшим в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии 69-летним парапланеристом оказался свердловчанин Рим Нагимьянов — отец известного бейсджампера Ратмира Нагимьянова. Личность мужчины подтвердили источники E1.RU.

Рим пришёл в парашютный спорт после гибели единственного сына. Ратмир Нагимьянов разбился в октябре 2016 года во французских Альпах во время полёта в вингсьюте.

После трагедии отец решил сам освоить увлечение сына, чтобы понять эмоции, ради которых тот жил. Нагимьянов начал с парашютной подготовки, а позднее занялся бейсджампингом и выполнял прыжки в костюме-крыле.

Последний полёт 69-летнего мужчины состоялся 27 августа в Кабардино-Балкарии. В региональное МЧС поступило сообщение о парашюте, застрявшем на дереве на склоне Черекского ущелья. Прибывшие спасатели обнаружили парапланериста без признаков жизни.

Тело удалось эвакуировать из ущелья 28 августа. В операции участвовали 16 спасателей, после чего погибшего передали следственно-оперативной группе.