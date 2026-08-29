Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 15:30

Ушёл вслед за сыном: В КБР погиб 69-летний отец уральского бейсджампера

Погибшим в КБР парапланеристом оказался отец известного бейсджампера

Рим Нагимьянов. Обложка © Личная страница VK

Рим Нагимьянов. Обложка © Личная страница VK

Погибшим в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии 69-летним парапланеристом оказался свердловчанин Рим Нагимьянов — отец известного бейсджампера Ратмира Нагимьянова. Личность мужчины подтвердили источники E1.RU.

Рим пришёл в парашютный спорт после гибели единственного сына. Ратмир Нагимьянов разбился в октябре 2016 года во французских Альпах во время полёта в вингсьюте.

После трагедии отец решил сам освоить увлечение сына, чтобы понять эмоции, ради которых тот жил. Нагимьянов начал с парашютной подготовки, а позднее занялся бейсджампингом и выполнял прыжки в костюме-крыле.

Последний полёт 69-летнего мужчины состоялся 27 августа в Кабардино-Балкарии. В региональное МЧС поступило сообщение о парашюте, застрявшем на дереве на склоне Черекского ущелья. Прибывшие спасатели обнаружили парапланериста без признаков жизни.

Тело удалось эвакуировать из ущелья 28 августа. В операции участвовали 16 спасателей, после чего погибшего передали следственно-оперативной группе.

Накануне Life.ru сообщал о гибели 69-летнего парапланериста в Черекском ущелье, когда его имя ещё не называлось. История Нагимьянова началась почти десять лет назад: в 2017 году Life.ru рассказывал о его первых шагах в бейсджампинге после смерти сына.

Больше новостей о происшествиях и работе спасателей — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar