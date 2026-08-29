Ушёл вслед за сыном: В КБР погиб 69-летний отец уральского бейсджампера
Погибшим в КБР парапланеристом оказался отец известного бейсджампера
Рим Нагимьянов. Обложка © Личная страница VK
Погибшим в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии 69-летним парапланеристом оказался свердловчанин Рим Нагимьянов — отец известного бейсджампера Ратмира Нагимьянова. Личность мужчины подтвердили источники E1.RU.
Рим пришёл в парашютный спорт после гибели единственного сына. Ратмир Нагимьянов разбился в октябре 2016 года во французских Альпах во время полёта в вингсьюте.
После трагедии отец решил сам освоить увлечение сына, чтобы понять эмоции, ради которых тот жил. Нагимьянов начал с парашютной подготовки, а позднее занялся бейсджампингом и выполнял прыжки в костюме-крыле.
Последний полёт 69-летнего мужчины состоялся 27 августа в Кабардино-Балкарии. В региональное МЧС поступило сообщение о парашюте, застрявшем на дереве на склоне Черекского ущелья. Прибывшие спасатели обнаружили парапланериста без признаков жизни.
Тело удалось эвакуировать из ущелья 28 августа. В операции участвовали 16 спасателей, после чего погибшего передали следственно-оперативной группе.
Накануне Life.ru сообщал о гибели 69-летнего парапланериста в Черекском ущелье, когда его имя ещё не называлось. История Нагимьянова началась почти десять лет назад: в 2017 году Life.ru рассказывал о его первых шагах в бейсджампинге после смерти сына.
Больше новостей о происшествиях и работе спасателей — в разделе «ЧП» на Life.ru.