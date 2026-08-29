«Бездомные собаки» и «балласт»: Риелтора из Оренбурга оштрафовали за пост о мужчинах из-за бывшего

Риелтора из Оренбурга Татьяну Витик оштрафовали на 10 тысяч рублей за публикации о мужчинах в мессенджере. Суд признал её виновной по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Поводом стали сторис, которые женщина публиковала в январе и феврале 2026 года. В них мужчины сравнивались с «бездомными собаками», назывались «балластом», «баранами» и «подлыми».

Эксперт ЭКЦ УМВД по Оренбургской области пришёл к выводу, что в публикациях содержались негативные характеристики мужчин как социальной группы, а также утверждение о необходимости совершения в отношении них насильственных действий.

По данным Mash, эмоциональные посты появились после проблем Витик в личной жизни. На публикации обратил внимание её бизнес-партнёр, который сделал скриншоты и обратился в прокуратуру.

В суде риелтор вину не признала. Она объяснила, что имела в виду не всех мужчин, а только тех, кто, находясь в отношениях, позволяет себе неподобающее поведение по отношению к другим женщинам. К остальным мужчинам, по её словам, она относится положительно.

Промышленный районный суд Оренбурга назначил Витик штраф в размере 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ. Решение было вынесено 13 августа.

Ранее Life.ru сообщал о наказании бывшей жены боксёра Дмитрия Бивола Екатерины за оскорбительные публикации в соцсетях. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк её к ответственности по той же статье 20.3.1 КоАП РФ — о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Суд назначил Бивол обязательные работы.