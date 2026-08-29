В Молдавии депутат пожаловался на телеканал за сюжет о «советской оккупации»

Депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Адриан Доментюк пожаловался на общественный телеканал «Молдова 1» из-за сюжета о Ясско-Кишинёвской операции 1944 года. Политик обвинил вещателя в искажении истории и потребовал проверить опубликованные телеканалом утверждения.

Поводом стал репортаж о марше, который прошёл в Кишинёве 24 августа к 82-й годовщине Ясско-Кишинёвской операции. В материале «Молдова 1» говорилось, что участники отмечали дату, которую они называют «освобождением Молдовы», а опрошенные телеканалом историки характеризовали последовавшие события как советскую оккупацию.

Доментюк направил обращения в Совет по аудиовизуалу и Наблюдательный совет компании «Телерадио-Молдова».

«Национальное телевидение занимается дезинформацией. В связи с этим я подал две жалобы… Мы с этим делом пойдём до конца», — заявил депутат.

Он потребовал провести мониторинг материалов «Молдова 1» о Ясско-Кишинёвской операции и установить, насколько представленные в качестве фактов исторические утверждения подкреплены источниками. По мнению Доментюка, общественный вещатель обязан представлять разные точки зрения, а не определять для аудитории единственную трактовку событий прошлого.

Ясско-Кишинёвская стратегическая операция Красной армии проходила в августе 1944 года против немецких и румынских войск. В результате советские войска заняли территорию Молдавской ССР, а Румыния вскоре вышла из союза с нацистской Германией и перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии отказались зажечь Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» к годовщине событий августа 1944 года. С просьбой обеспечить его горение 24 августа обращалась Партия коммунистов. В партии решение властей подвергли критике и связали его с отношением руководства страны к советскому периоду истории. Сам мемориал посвящён участникам боёв на Шерпенском плацдарме, которые предшествовали Ясско-Кишинёвской операции.