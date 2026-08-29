«Динамо» оставило «Локомотив» в зоне стыковых матчей в таблице РПЛ
Гол Осипенко с пенальти принёс «Динамо» победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
Обложка © Пресс-служба ФК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» взяло верх над «Локомотивом» в столичном дерби в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой гостей — 1:0.
Единственный мяч был забит во втором тайме. На 73-й минуте Максим Осипенко реализовал пенальти и вывел «Динамо» вперёд. До конца встречи хозяева не смогли отыграться.
После победы «бело-голубые» набрали 10 очков и поднялись на пятую позицию в таблице РПЛ. «Локомотив» пока остаётся без побед в чемпионате: команда имеет три очка и занимает 14-е место.
В следующем туре 6 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», а «Динамо» встретится со «Спартаком».
В другом матче тура «Краснодар» обыграл «Ростов», впервые в истории начав сезон Российской Премьер-лиги с шести побед подряд. Единственный мяч забил защитник Жубал, который стал для него третьим в нынешнем чемпионате.
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