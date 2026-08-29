«Динамо» оставило «Локомотив» в зоне стыковых матчей в таблице РПЛ

Московское «Динамо» взяло верх над «Локомотивом» в столичном дерби в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой гостей — 1:0.

Единственный мяч был забит во втором тайме. На 73-й минуте Максим Осипенко реализовал пенальти и вывел «Динамо» вперёд. До конца встречи хозяева не смогли отыграться.

После победы «бело-голубые» набрали 10 очков и поднялись на пятую позицию в таблице РПЛ. «Локомотив» пока остаётся без побед в чемпионате: команда имеет три очка и занимает 14-е место.

В следующем туре 6 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», а «Динамо» встретится со «Спартаком».