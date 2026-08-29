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29 августа, 17:12

«Краснодар» обыграл «Ростов» и одержал шестую победу подряд в РПЛ

Игроки «Краснодара» на поле. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Игроки «Краснодара» на поле. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

«Краснодар» продлил победную серию в Российской премьер-лиге до шести матчей, обыграв «Ростов» со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник Жубал. Матч прошёл на домашнем поле «быков».

Бразилец отличился на 19-й минуте встречи шестого тура после подачи с углового. Этого гола хозяевам хватило, чтобы сохранить победный результат до финального свистка.

Краснодарцы выиграли все шесть матчей на старте сезона-2026/27 и набрали максимально возможные 18 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

Кроме того, «Краснодар» продлил результативную серию в чемпионатах России. Команда забивает как минимум один мяч уже в 26 матчах РПЛ подряд.

«Ростов» после шести туров остаётся с пятью очками. В следующем матче чемпионата «Краснодар» 5 сентября сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а ростовчане дома встретятся с «Факелом».

До этого команды проведут встречи Кубка России. 1 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с «Факелом», а «Ростов» примет московский ЦСКА.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Краснодар» обыграл «Ахмат» и одержал четвёртую победу подряд в РПЛ. Та встреча завершилась со счётом 1:0, а единственный мяч забил Кристиан. После четырёх туров краснодарцы также не потеряли ни одного очка и единолично возглавляли таблицу. Затем команда победила махачкалинское «Динамо», а теперь продлила серию успехом в игре с «Ростовом».

Больше новостей о матчах, клубах и российских чемпионатах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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