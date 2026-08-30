Ест траву и грызёт пакеты: Ветеринар назвала момент, когда за питомца пора беспокоиться

Поедание травы собакой или бумаги кошкой не всегда говорит о нехватке витаминов или других веществ в рационе. Если питомец получает полнорационный корм, такие привычки сами по себе не указывают на дефицит питательных веществ. Об этом рассказала Life.ru ветеринарный врач бренда AlphaPet Анастасия Субботина.

По словам специалиста, животное таким образом может исследовать окружающую среду, привлекать внимание хозяина или пытаться занять себя во время его отсутствия. На пищевое поведение также влияет бытовой стресс. В некоторых случаях питомец начинает есть несъедобные предметы из-за тревожности.

При регулярном проглатывании посторонних предметов причины могут носить как поведенческий, так и клинический характер.

В первое время владельцу следует последить за поведением питомца, в воспитательных мерах попробовать отучить от вредных привычек, чтобы снизить риск инородного тела, глистной инвазии, рвоты или кишечной непроходимости. Также важно уделять достаточно времени для совместных игр и иметь дома самостоятельные безопасные игрушки, чтобы занять ментальное внимание любимца. Анастасия Субботина Ветеринарный врач бренда AlphaPet

Если вредная привычка регулярно повторяется, стоит обратиться к ветеринарному врачу. Само по себе поедание травы не обязательно говорит о заболевании, однако, например, может повышать риск заражения глистами.

На пищевое поведение питомца влияет сразу несколько факторов. Среди них ветеринар выделяет:

недостаток или избыток калорий;

нарушение режима кормления;

отсутствие свободного доступа к еде;

чрезмерное поощрение лакомствами или кормление со стола;

частую или резкую смену рациона;

отсутствие интеллектуальной нагрузки в виде игр;

различные стрессовые факторы;

нарушение бытовых норм, например грязную миску или её расположение рядом с лотком, бытовой химией;

наличие других животных в доме, особенно новых.

При этом не всегда нужно сразу менять корм или обращаться к врачу, если кошка, например, грызёт пакет. Сначала стоит оценить питание, режим кормления, систему поощрения и условия содержания питомца в целом. Можно отказаться от подкармливания со стола, разнообразить досуг животного и обогатить окружающую среду.

Обычная удочка-дразнилка или «умная» кормушка также способны надолго занять кошку и отвлечь её от пакетов и других несъедобных предметов.

При появлении нескольких тревожных симптомов и клинических признаков ветеринар советует обратиться к специалисту. Особенно важно не откладывать визит, если у питомца появились диарея, рвота, снижение аппетита, потеря веса или другие признаки ухудшения состояния.

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