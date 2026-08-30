Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Праздник отмечается в России в последнее воскресенье августа.

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днём шахтёра. Видео © kremlin.ru

В своём видеообращении глава государства поблагодарил горняков, инженеров, технологов и рабочих угольных регионов страны за профессионализм и многолетний труд. Среди них президент отдельно упомянул представителей Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, а также северных, сибирских и дальневосточных территорий.

Путин подчеркнул, что деятельность угольщиков имеет большое значение для энергетической безопасности России, её экономики и оборонного потенциала. Он также отметил историческую роль профессии: развитие угольной промышленности стало одной из основ индустриализации страны и способствовало росту металлургии, машиностроения и транспорта.

Ранее Life.ru рассказывал о том, во сколько лет шахтёры выходят на пенсию в 2026 году. Так, мужчина может оформить пенсию в 50 лет, если имеет не менее 10 лет специального стажа и не менее 20 лет страхового стажа.