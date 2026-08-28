Во сколько лет шахтёры выходят на пенсию в 2026 году

Шахтёры в России могут выйти на пенсию значительно раньше общеустановленного пенсионного возраста, а некоторым горнякам вообще не нужно ждать определённого возраста. Если человек полный рабочий день занят на предусмотренных законом подземных или открытых горных работах и наберёт 25 лет специального стажа, страховую пенсию можно оформить независимо от того, сколько ему лет. Для представителей четырёх ведущих шахтёрских профессий достаточно 20 лет такого стажа. Главное дополнительное условие в 2026 году — иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Это значит, что шахтёр действительно может стать пенсионером, например, в 45, 46 или 48 лет, если к этому моменту выполнил необходимые условия. В свежем сообщении Социального фонда приводится реальный пример кузбасского шахтёра, который выработал более 25 лет стажа и вышел на пенсию в 46 лет.

Во сколько лет шахтёры уходят на пенсию: таблица

Во всех случаях для назначения досрочной страховой пенсии в 2026 году требуется не менее 30 ИПК. Конкретное основание зависит не просто от того, работает ли человек «шахтёром», а от его профессии, характера работы и того, к какому пенсионному списку относится рабочее место.

Условия досрочного выхода шахтёров на пенсию в 2026 году: необходимый специальный стаж, возраст для работников по Спискам №1 и №2 и профессии, которым пенсия назначается независимо от возраста. Инфографика © Life.ru

Сколько зарабатывают шахтёры в России в 2026 году, — в отдельном материале Life.ru.

Сколько лет нужно отработать шахтёром, чтобы выйти на пенсию

Для основной шахтёрской льготы действует правило 25 лет специального стажа.

Оно распространяется на работников, непосредственно занятых полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников. К этой категории относится и личный состав горноспасательных частей.

Но для четырёх ведущих профессий требование ниже — 20 лет:

горнорабочий очистного забоя;

проходчик;

забойщик на отбойных молотках;

машинист горных выемочных машин.

После выработки такого стажа пенсия назначается независимо от возраста. То есть формулировка «шахтёры выходят на пенсию в 50 лет» верна далеко не для всех.

Может ли шахтёр выйти на пенсию в 45 или 50 лет

Да. Второй вариант досрочного выхода связан со Списком №1 — перечнем подземных, особо вредных и особо тяжёлых работ.

Мужчина может оформить пенсию в 50 лет, если имеет не менее 10 лет специального стажа и не менее 20 лет страхового стажа.

Для женщин возраст составляет 45 лет, необходимый специальный стаж — не менее 7 лет 6 месяцев, страховой — не менее 15 лет. Кроме того, необходимо иметь минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Для досрочной пенсии шахтёра важны специальный и страховой стаж, а также подтверждение периодов работы во вредных и опасных условиях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Таким образом, у одного шахтёра основанием для пенсии может стать 25-летняя выслуга независимо от возраста, а у другого — достижение 50 или 45 лет при меньшем специальном стаже. Именно поэтому универсального ответа «все шахтёры уходят на пенсию во столько-то лет» не существует.

Что такое Список №1 и Список №2 для шахтёров

Список №1 включает профессии и работы с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда, в том числе ряд подземных работ. При полном необходимом стаже пенсионный возраст составляет 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин.

Список №2 распространяется на работы с тяжёлыми условиями труда. При выполнении всех требований мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет. Для мужчин требуется не менее 12 лет 6 месяцев специального и 25 лет страхового стажа, для женщин — 10 и 20 лет соответственно.

Поэтому при определении права на льготную пенсию важно точное название профессии и условия, в которых человек фактически работал, а не просто запись о работе на шахте.

Что будет, если не хватает подземного стажа

Недостаток полного льготного стажа ещё не всегда означает, что человек потерял право на досрочную пенсию.

Для работающих по Спискам №1 и №2 предусмотрено пропорциональное снижение пенсионного возраста, если накоплено не менее половины требуемого специального стажа, выполнено требование к страховому стажу и имеется необходимое количество ИПК.

Например, для Списка №1 мужчина при пяти годах соответствующего стажа может получить право на пенсию в 55 лет, при шести — в 54 года, при семи — в 53 года, при восьми — в 52 года, при девяти — в 51 год. Полные 10 лет дают право выйти в 50 лет.

Для шахтёров действует и специальное правило подсчёта выслуги. Если человек не набрал необходимые 25 лет, но имеет не менее 10 лет подземного стажа, каждый полный год работы в одной из ведущих профессий — например, проходчиком или ГРОЗом — при определённых условиях учитывается как один год и три месяца. Некоторые другие периоды подземной работы по Списку №1 учитываются из расчёта девять месяцев за полный год.

Даже если полного подземного стажа не хватает, в некоторых случаях шахтёр сохраняет право на снижение пенсионного возраста. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэтому при смешанном стаже рассчитывать дату выхода на пенсию только по трудовой книжке самостоятельно рискованно: разные периоды могут учитываться по-разному.

Повысился ли пенсионный возраст для шахтёров после пенсионной реформы

Льготные условия для работников вредных и опасных производств сохранились. Повышение общеустановленного пенсионного возраста не отменило право шахтёров выходить на пенсию по специальным правилам.

Для сравнения: в 2026 году общий пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. С 2028 года он составит соответственно 65 и 60 лет. Для шахтёров, которые выполнили требования для досрочной пенсии, действуют специальные условия, описанные выше.

Как учитывается льготный стаж шахтёра

Критически важно, чтобы работа действительно была учтена как дающая право на досрочную пенсию.

Для периодов после 1 января 2013 года требуется, чтобы работодатель начислял страховые взносы по дополнительному тарифу, а условия труда по результатам специальной оценки были признаны вредными или опасными. Если эти сведения отсутствуют, период может не появиться на индивидуальном лицевом счёте как льготный.

Поэтому будущему пенсионеру желательно заранее проверить выписку из индивидуального лицевого счёта на Госуслугах. Если каких-либо периодов там нет, вопрос лучше решать до подачи заявления на пенсию.

Для подтверждения стажа могут потребоваться трудовая книжка и документы, уточняющие особый характер или условия выполнявшейся работы. Если необходимых сведений нет в распоряжении СФР, фонд может запросить дополнительные документы.

Сколько шахтёров вышли на пенсию досрочно в 2026 году

Свежие данные хорошо показывают, что льгота продолжает активно применяться.

По данным Отделения Социального фонда по Кемеровской области, только с начала 2026 года 311 работников угольных предприятий Кузбасса вышли на пенсию по выслуге лет. Всего такую пенсию в регионе получают более 13,5 тысячи шахтёров. Каждый месяц право на неё реализуют примерно ещё 50 работников угольной промышленности. Данные СФР опубликованы 26 августа 2026 года.

С начала 2026 года 311 работников угольных предприятий Кузбасса вышли на пенсию по выслуге лет, сообщили в Социальном фонде России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть ли у шахтёров доплата к пенсии

У бывших работников угольной промышленности есть отдельная профессиональная ежемесячная доплата. Это не то же самое, что сама досрочная страховая пенсия.

Право на неё имеют, в частности, работники со стажем не менее 25 лет на предусмотренных законом подземных и открытых работах по добыче угля и сланца и строительству шахт либо с 20-летним стажем в ведущих профессиях. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от стажа, заработка и поступивших от предприятий дополнительных взносов.

Важное отличие: для получения этой доплаты необходимо прекратить работу, которая даёт право на неё. Если пенсионер снова устраивается на такую работу в угольной промышленности, выплату доплаты приостанавливают.

В Кузбассе, по данным СФР на 26 августа 2026 года, такую выплату получают 23 174 бывших горняка.

Как оформить досрочную пенсию шахтёру

Прежде всего нужно проверить индивидуальный лицевой счёт и убедиться, что СФР видит весь страховой и льготный стаж.

Если каких-то периодов нет, могут потребоваться документы от работодателя или архива, подтверждающие профессию, период работы и её особый характер.

Обратиться за назначением страховой пенсии можно через Госуслуги, клиентскую службу Социального фонда, МФЦ либо через работодателя.

Особенно важно проверить данные заранее тем, кто работал на разных предприятиях, менял шахты или имеет значительные периоды работы ещё до введения современного персонифицированного учёта.

Частые вопросы о пенсии шахтёров

Во сколько лет шахтёры выходят на пенсию в России?

Если человек полный рабочий день отработал не менее 25 лет на предусмотренных законом подземных или открытых горных работах, он может выйти на пенсию независимо от возраста. Для горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин достаточно 20 лет.

Правда ли, что шахтёры уходят на пенсию в 50 лет?

Это только один из вариантов. По Списку №1 мужчины действительно могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45 лет. Но при полной шахтёрской выслуге пенсия может быть назначена ещё раньше — независимо от возраста.

Может ли шахтёр выйти на пенсию в 45 лет?

Да. Женщины, имеющие необходимый стаж по Списку №1, могут оформить страховую пенсию с 45 лет. Мужчина также теоретически может стать пенсионером в 45 лет или ещё раньше, если к этому возрасту уже выработал 25 лет необходимого горного стажа либо 20 лет в одной из ведущих профессий.

Сколько нужно подземного стажа для пенсии?

Для пенсии независимо от возраста в общем случае требуется 25 лет предусмотренных законом горных работ. Для четырёх ведущих профессий — 20 лет.

Что делать, если не хватает 25 лет шахтёрского стажа?

Право на досрочную пенсию может сохраниться по другому основанию — например, по Списку №1 или №2. Если выработана хотя бы половина необходимого льготного стажа и выполнены остальные условия, пенсионный возраст в ряде случаев снижается пропорционально.

Сколько пенсионных баллов нужно шахтёру в 2026 году?

Для назначения досрочной страховой пенсии в 2026 году необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Влияет ли пенсионная реформа на шахтёров?

Повышение общего пенсионного возраста не отменило специальные правила для работников вредных и опасных производств. При наличии необходимого льготного стажа шахтёры продолжают пользоваться правом досрочного выхода.

Когда шахтёр в итоге может выйти на пенсию в 2026 году

Главное правило простое: 25 лет предусмотренных законом горных работ — пенсия независимо от возраста; 20 лет в одной из четырёх ведущих шахтёрских профессий — также независимо от возраста.

Если такой выслуги нет, право может возникнуть по Списку №1: в 50 лет у мужчин и 45 лет у женщин, либо по Списку №2: в 55 и 50 лет соответственно, если выполнены требования к специальному и страховому стажу.