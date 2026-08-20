От Севера до Кавказа: Союз пенсионеров объяснил разрыв выплат по регионам и предложил считать по-другому

Самые низкие пенсии в России характерны для регионов с небольшими зарплатами и высокой долей теневой занятости. Об этом Life.ru рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, объясняя заметный разрыв в выплатах между разными субъектами страны.

«Самые низкие пенсии там, где самые низкие зарплаты или много теневой работы. Кстати, на Кавказе также небольшие пенсии. В Кабардино-Балкарии также очень низкие пенсии», — сказал Рязанский.

Свежая статистика Социального фонда подтверждает значительный региональный разрыв. Среди неработающих пенсионеров одни из самых низких средних выплат зафиксированы в Дагестане — около 19,3 тысячи рублей, Кабардино-Балкарии — 19,5 тысячи, Ингушетии — 20,2 тысячи и Калмыкии — 21,8 тысячи рублей.

На другом полюсе — северные и дальневосточные регионы. По данным СФР на 1 июля, средняя пенсия по старости неработающих превысила 40 тысяч рублей сразу в шести субъектах: Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области. На Чукотке показатель приблизился к 50 тысячам рублей.

Рязанский объясняет такую разницу прежде всего особенностями северных зарплат и районных коэффициентов.

«Срабатывает эффект районных коэффициентов по зарплате. Ничего здесь удивительного нет, но только восхищаться этим нельзя в силу того, что средний уровень цен там приблизительно в таком же порядке выше на всё», — отметил собеседник Life.ru.

Где в России платят самые высокие и самые низкие средние пенсии и почему выплаты так отличаются по регионам. Данные СФР на 1 июля 2026 года. Инфографика © Life.ru

Размер страховой пенсии действительно зависит от пенсионных коэффициентов, которые формируются в том числе с учётом страховых взносов. Кроме того, для жителей Крайнего Севера районный коэффициент непосредственно применяется к фиксированной выплате. В 2026 году сама фиксированная часть составляет 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля.

По словам Рязанского, оценивать положение пенсионеров только по средней выплате нужно осторожно. Более показательным он считает медианный размер — сумму, выше и ниже которой выплаты получает по половине пенсионеров.

Ранее Life.ru рассказывал, почему самые высокие средние пенсии сосредоточены в северных регионах России. Помимо более высоких зарплат, на итоговые выплаты влияют северный стаж и повышенная фиксированная часть пенсии.