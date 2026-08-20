Экономист раскрыл, как россияне могут получить прибавку к пенсии за 30 лет работы в селе

Пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет и живущие в деревне, могут получать ежемесячную прибавку к страховой пенсии. Её размер — 2396,17 рубля. Это не какая-то новая льгота, а надбавка, которая положена по закону, но многие о ней даже не знают.

Размер доплаты привязан к фиксированной выплате. В 2026 году она составляет 9584,69 рубля. Надбавка равна 25% от этой суммы — отсюда и получается 2396,17 рубля. При этом прибавка ежегодно индексируется вместе с фиксированной выплатой.

Условий для получения три. Первое — проживание в сельской местности. Второе — стаж в сельском хозяйстве от 30 календарных лет. Третье — пенсионер не должен работать, то есть не подлежать обязательному пенсионному страхованию.

Но есть и нюанс: право на доплату зависит не только от стажа, но и от профессии. Перечень утверждён правительством, и в нём больше 500 наименований. В списке — агрономы, трактористы, мельники, бахчеводы, главы крестьянских фермерских хозяйств, слесари по ремонту сельхозмашин и даже члены колхозов. Индивидуальные предприниматели тоже могут получить надбавку, если занимаются сельхозпроизводством.

Для наглядности экономист Игорь Балынин привёл расчёт в беседе с РИА «ФедералПресс». Если у пенсионера набрано 140 индивидуальных пенсионных коэффициентов, то общая сумма выплаты составит: 9584,69 рубля (фиксированная часть) + 2396,17 рубля (сельская надбавка) + 140 × 156,76 рубля (страховая часть) = 33 927,26 рубля в месяц.

А ранее Life.ru сообщал, что в шести регионах России средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей. Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке — 49 966 рублей в среднем. Далее в списке находятся Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Магаданская область.